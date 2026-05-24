Kutsal topraklara ulaşan milyonlarca hacı adayı, ibadetlerini yerine getirmek üzere Harem-i Şerif’e akın ediyor. İhram kurallarına uygun şekilde Kabe’yi tavaf eden ve Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y ibadetini gerçekleştirerek umrelerini tamamlayan adaylar, kutsal alanda büyük bir yoğunluk oluşturuyor.

Hacı adayları, umre ibadetinin ardından günlük kıyafetleriyle de Harem-i Şerif’in katlarında ve dış avlusunda namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak vakitlerini dua ile değerlendiriyor.

ULAŞIM YÜRÜYEREK VEYA TAKSİLERLE SAĞLANIYOR

Harem-i Şerif bölgesine yönelik düzenlenen düzenli otobüs seferleri geçici olarak durduruldu. Bu gelişme üzerine hacı adayları, Kabe'ye ulaşım için taksileri tercih ediyor veya konakladıkları yerlerden kutsal alana yürüyerek ulaşıyor. Yaşanan bu duruma rağmen Kabe ve çevresindeki manevi coşku ve yoğunluk katlanarak devam ediyor.

BÜYÜK ARAFAT YOLCULUĞU YARIN BAŞLIYOR

Mekke'de ibadetlerini sürdüren hacı adayları için hac farizasının en önemli rüknü olan Arafat yolculuğu yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca Müslüman, vakfe duasını yapmak üzere Arafat bölgesine intikal edecek. Türk hacı adaylarının Arafat vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı organize edildi. Hacı adaylarına dağıtılacak kumanyalar da hazırlandı.