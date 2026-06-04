Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, son dönemde yerel yönetimler hedef alınarak gerçekleştirilen operasyon dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyunda adaletin tarafsızlığına dair ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu belirten Erdemli, yaşananların sadece Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) değil, doğrudan Türk demokrasisini ve millet iradesini hedef aldığını savundu.

"188 SİYASİ PARTİ NEDEN SUSKUN?"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sistemine kayıtlı, ülke yönetme iddiasındaki 188 siyasi partinin sessizliğini eleştiren Ahmet Erdemli, adalet mekanizması sarsılırken fikir beyan etmediklerini iddia ettiği bu yapıların varlık nedenlerinin kamuoyunda sorgulandığını ifade etti.

Türkiye'deki belediye sayıları ve operasyonların dağılımı üzerinden çarpıcı bir tablo çizen Erdemli, şu verileri paylaştı:

“Ülkemizde toplam 1393 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin çoğunluğu, yani 530'dan fazlası AKP’nin elindeyken, 420 civarı ise CHP tarafından yönetiliyor. Ancak operasyonların haritasına bakıldığında, sadece CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Çoğunlukta olan AKP belediyeleri ise adeta kutsal suyla yıkanmış gibi tamamen bu süreçlerin dışında tutuluyor, bir tanesinin bile kapısına adliye yolu uğramıyor.”

"MANSUR YAVAŞ’IN 100 DOSYASI NEREDE?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçmiş döneme ait usulsüzlükleri içeren 100 dosyayı savcılığa teslim etmesine rağmen hiçbir yargı sürecinin başlatılmadığını hatırlatan Erdemli, “muhalefetin dosyaları sümen altı edilirken iktidar dışındaki belediyelere şafak operasyonları düzenlenmesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz” dedi.

RÜŞVET İDDİALARI VE 50 MİLYAR DOLARLIK SEÇİM EKONOMİSİ

CHP kongrelerindeki rüşvet iddiaları üzerinden koparılan fırtınaya değinen Erdemli, her türlü usulsüzlüğün üzerine gidilmesi gerektiğini ancak seçim öncesinde hazineden 50 milyar dolar harcanarak yapılan erken emeklilik hamlelerinin görmezden gelindiğini söyledi. Erdemli, devlet imkanlarının seçim kazanmak uğruna sarf edilmesinin de siyasi bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SEÇMEN İRADESİNE SİYASİ MÜHENDİSLİK VURGUSU

Gelişmiş demokrasilerde adalete siyaset karışmayacağını belirten Ahmet Erdemli, adaletin tek taraflı işletilmesinin toplumsal güveni kökünden sarstığını dile getirdi. Adaletin çökmesi durumunda devletlerin de çökeceğini hatırlatan Erdemli, açıklamasını şu sorularla tamamladı:

“Tam da bu noktada kamuoyunun vicdanını yaralayan asıl soru şudur: Toplumsal algıyı manipüle etmek ve seçmen tercihlerini baskı altında tutmak amacıyla, yolsuzluk iddiaları ile kongrelerdeki usulsüzlük ithamları bilinçli bir strateji olarak mı arka arkaya servis ediliyor? Ortada bir adalet arayışı değil; oyları kontrol etmek ve kitleleri kendi çizdikleri sınırlara hapsetmek isteyen bir siyasi mühendislik aklı mı vardır?”