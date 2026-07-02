Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Yılmaz ve Ahmet Erdemli, Bir kafeteryada iki bardak çay içtikten sonra, gelen 150 TL'lik hesabı yanlarında getirdikleri 1 TL'lik madeni paralarla ödedi.

​Ödeme esnasında madeni paraları hassas tartı ile tartan Erdemli ve Yılmaz, ekonomi yönetimine yönelik çarpıcı bir hesaplama ortaya koydu.



"75 TL'LİK MADENİ PARANIN HURDA DEĞERİ 250 TL"



​Bir bardak çay bedeli olan 75 adet 1 TL'yi tarttıklarında yaklaşık 570 gram geldiğini belirten Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, madeni paraların alaşımındaki bakır oranına vurgu yaptı. 1 TL'nin yaklaşık yüzde 75'inin bakırdan oluştuğunu ifade eden Erdemli, güncel bakır hurda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamayla, üzerindeki nominal değeri 75 TL olan madeni paraların ham madde (hurda) değerinin aslında 250 TL'ye ulaştığını belirtti.

"24 YILIN SONUNDA GELİNEN NOKTA: PARAMIZ PUL OLDU"



​Mevcut ekonomik tabloyu eleştiren Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, madeni paraların basım maliyetinin ve içerdiği metal değerinin, paranın piyasadaki satın alma gücünü katbekat aştığını dile getirdi. Erdemli, "AKP yönetimi altında 24 yılın sonunda gelinen nokta, paramızın pul olmasıdır. Paranın kendisi, piyasada satın alabildiği değerden daha değerli hale gelmiştir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.