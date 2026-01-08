Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdemli'nin açıklamaları şu şekilde:

"2015’TEKİ REFAHININ FERSAH FERSAH GERİSİNE DÜŞMÜŞTÜR"

​2015 Yılı Tablosu: Asgari ücret 949 TL iken yaklaşık 400 dolara tekabül ediyordu. Bir asgari ücretli, kazancının yarısıyla yani 200 dolara kirasını huzurla ödeyebiliyor, kalan parasıyla onuruyla geçiniyordu.

​2026 Ocak Tablosu: Bugün asgari ücret 28.275 TL seviyesinde, yani yaklaşık 645 dolara çıkmış görünse de; yanlış göçmen politikalarının yarattığı talep patlamasıyla kira fiyatları asgari ücretin tamamını yutar hale gelmiştir. Dolar bazında gelir artmış gibi dursa da, hayat pahalılığı ve kira terörü karşısında vatandaşımız 2015’teki refahının fersah fersah gerisine düşmüştür.

​KİRA ZULMÜ VE TOPLUMSAL YOZLAŞMA

Şirketlerin maliyetlerini patlatan, esnafı kepenk kapatmaya zorlayan ve vatandaşı evsiz bırakan bu kira krizi, yanlış göç politikalarının doğrudan bir sonucudur. İktidarın denetimsizliği ve ticari ahlakın yozlaşmasıyla birleşen bu tablo, artık bir 'halk zulmüne' dönüşmüştür.