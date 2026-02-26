Kütahya'nın simgelerinden Çinili Cami, yıkılma riski taşıması nedeniyle yıkılarak aslına uygun biçimde yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda hazırlanan röleve çizim projeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayına sunuldu.
Kütahya'nın ikonik Çinili Cami'si yıkılıyor: Yeniden doğuş süreci başladı
Maltepe Mahallesi'nde 1970'li yıllarda ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun öncülüğünde, mimari proje ve mühendislik desteği alınmadan hayırseverlerin katkılarıyla imece usulü çini ve seramiklerle kaplanarak inşa edilen cami, bağış yoluyla mülkiyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) devredilmişti.
Deprem riski nedeniyle ibadete kapatılan 64 metrekarelik yapının yeniden inşası için çalışmalar hızla ilerliyor.
DPÜ Genel Sekreteri Yusuf Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin içinde ve dışında yer alan 70 bin adet çini ile seramiğin büyük özenle söküm işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
Caminin mevzuata uygun, sağlam ve kalıcı olarak en kısa sürede ibadete açılmasını amaçladıklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:
"Bu çalışma üniversitemiz, belediye, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili kurumların eş güdümüyle yürütülen çok paydaşlı bir süreçtir. Her bir kurum kendi görev ve sorumluluk alanına yönelik olağanüstü gayret göstermektedir. Üniversite olarak üzerimize düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekte, süreci ilk günden itibaren kararlılıkla ve hassasiyetle takip etmekteyiz."
Çetin, çalışmaların her aşamasının –proje onayı, imalat detayları, malzeme seçimi ve uygulama dahil– Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun değerlendirmesine sunularak onay alındıktan sonra ilerlediğini ifade etti.
Cami inşaatının yapım ihalesinin mart ayında gerçekleştirileceğini açıklayan Çetin, "Mevcut durumda yapının çini-seramik sökümü sonrası durumunu gösterir röleve projesine yönelik çalışmalara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun gözetiminde devam edilmekte olup, yeni yapılacak binaya ait statik-mekanik-elektrik projelerinin hazırlanması işine yönelik ihale için Kamu İhale Kurumuna EKAP üzerinden başvuru yapılmıştır. Mart ayı içerisinde ihale gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda jeolojik etüt ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir." dedi.
Çetin, Çinili Cami'nin Kütahya'nın önemli bir değeri olduğunu belirterek, eserin hem deprem güvenliğini sağlamayı hem de Ahmet Yakupoğlu'nun sanat anlayışını ve kentin zengin çini mirasını özgün kimliğiyle gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kütahya Çinili Cami Tarihçesi
Kütahya'nın en tanınmış simgelerinden Çinili Cami, ressam, neyzen, minyatür ve tezhip sanatçısı Ahmet Yakupoğlu tarafından tasarlanıp inşa ettirilmiştir. Maltepe Mahallesi'nde, Kütahya'ya hâkim bir konumda yer alan cami, 1972-1975 yılları arasında yapılmış ve ibadete açılmıştır.
Bazı kaynaklarda inşaatın son hali 1980 yılına kadar uzanmıştır.Ahmet Yakupoğlu (1920-2016), kendi arazisini bağışlayarak projeyi bizzat çizmiş, motifleri tasarlamış ve inşaat sürecine aktif katılmıştır. Mimari proje veya mühendislik desteği alınmadan, hayırseverlerin katkıları ve imece usulüyle yükseltilen yapı, Orta Asya Türk mimarisi esintileri taşır. Sekizgen planlı, iki katlı ve tek kubbeli tasarımıyla dünyada benzeri az bulunan özgün bir örnektir. Minare de Orta Asya üslubunu yansıtır.
Dış cephesi ve iç mekânı tamamen özgün Kütahya çinileri ve seramikleriyle kaplıdır; yaklaşık 70 bin adet çini kullanılmıştır. İç süslemelerde kalem işi motifler, Türk motifleri ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inden alıntılar yer alır; hatlar hattat Hüseyin Kutlu tarafından yazılmıştır.
Cami, Kütahya çini sanatının modern bir temsilcisi olarak kabul edilir ve kentin kültürel kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Ahmet Yakupoğlu, 2016'daki vefatından önce camiyi, evini, 1700 eserden oluşan sanat koleksiyonunu ve servetinin büyük kısmını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) bağışlamıştır. Ancak deprem ve zemin kayması riski nedeniyle yıllardır ibadete kapalı olan yapı, 2020'lerden itibaren güçlendirme tartışmalarına konu olmuş; en son karar yıkılıp aslına uygun yeniden inşa edilmesi yönünde alınmıştır. Çini ve seramikler tek tek sökülüp korunmuş, röleve projeleri onay sürecindedir.Çinili Cami, hem sanatsal hem mimari değeriyle Kütahya'nın gurur kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir.