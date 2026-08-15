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Kaynak: İHA

1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunan araştırmacıları bir araya getiren Sigma Xi, üyelerini aday gösterme yoluyla kabul ediyor. Araştırma alanında kayda değer başarı gösteren bilim insanları, bilimsel çalışmalarının niteliği ve katkıları doğrultusunda tam üyeliğe hak kazanıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şen ile Gediz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Karayel de gerçekleştirdikleri nitelikli bilimsel çalışmalar ve araştırmalara sağladıkları katkılar sonucunda Sigma Xi'a tam üye olarak kabul edildi.

İki öğretim üyesinin uluslararası bilim kuruluşunun üyeliğine seçilmesi, DPÜ'nün küresel ölçekteki akademik görünürlüğü ve araştırma kapasitesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da öğretim üyelerini tebrik ederek, "Üniversitemizin adını uluslararası platformlarda gururla temsil eden ve bilim dünyasına sunduğu değerli katkılarla bu anlamlı unvanı kazanan değerli öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Fatih Şen ve Doç. Dr. Hasan Basri Karayel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıltoprak, iki akademisyenin elde ettiği başarının üniversitenin bilimsel üretim gücünü ve uluslararası alandaki akademik temsilini güçlendirdiğini belirtti.