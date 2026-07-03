Büfesi kaldırılan ve kendisini büfeye zincirleyen esnaf Gökhan Gökpunar, yaşanan süreçte seslerini duyurmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Mahkeme kararını hatırlatan Gökpunar, “Sesimizi duyurmak için uğraştık ama yetemedik. Geldiğimiz noktada mahkeme yürütmenin durdurulması kararını vermiş durumda. Beklenseydi her şey daha güzel olabilirdi. Ben sadece şunu sormak istiyorum; yırtındım durdum, bu hale geldim. Üç aydır psikolojimiz bozuldu. Değdi mi? Böyle olması gerekli miydi? Sabah saat 06.00'da yapılan operasyonla büfelerimiz yıkıldı. Biz sadece mahkemenin kararını bekliyorduk” dedi.

Kütahya'da zincirli eylem sonrası flaş gelişme: Büfeler yıkıldı, mahkeme ‘dur’ dedi - Resim : 1

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Avukat Enes Öztürk ise yürütmenin durdurulması kararının, dava sonuçlanıncaya kadar mevcut encümen kararının uygulanmasının durdurulduğu anlamına geldiğini söyledi.

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Mahkemenin belediyeden iş yerlerinin kaldırılma gerekçelerini, projeye ilişkin ayrıntıları ve idarenin savunmasını istediğini belirten Öztürk, “Bu süreç sonunda mahkeme farklı bir karar da verebilir, yürütmenin durdurulmasının devamına da karar verebilir. Nihai kararı yargılama sonucunda hukuk verecek. Sabah yaşanan olaylar olmasaydı, vatandaş da belediye personeli de kolluk kuvvetleri de bu durumun içinde kalmayacaktı” diye konuştu.

Kütahya'da zincirli eylem sonrası flaş gelişme: Büfeler yıkıldı, mahkeme ‘dur’ dedi - Resim : 3

Kütahya'da zincirli eylem sonrası flaş gelişme: Büfeler yıkıldı, mahkeme ‘dur’ dedi - Resim : 4