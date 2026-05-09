Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; E.T., kullandığı , M.K. yönetimindeki cipe çarptı.

Cip, takla atıp aynı yönde ilerleyen Ö.N. idaresindeki otomobile çarparak ters döndü.

Kazada sürücü M.K. ile cipteki 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.