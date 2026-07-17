Kaynak: İHA

İlçede alım yapan tüccarlardan Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme tesislerine gönderdiklerini söyledi. Narşap, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti.



Vişne üreticisi İsmail Çakır ise kilogram başına belirlenen 40 TL'lik alım fiyatının yetersiz olduğunu dile getirdi. Çakır, bu fiyatın hasatta çalışacak işçilerin yevmiyesini dahi karşılamadığını ifade ederek, bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar vişne toplayacağını, geri kalan ürünün ise dalında çürümek zorunda kalacağını söyledi.