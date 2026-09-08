Kaynak: İHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde yürüttüğü operasyonlarda 2 bin 283 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen baskın ve takipler neticesinde toplam 49 ayrı adli olay tespit edilerek 70 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, zehir tacirlerine ve uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.