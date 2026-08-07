Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Derecikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.U.B. idaresindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine seyretmekte olan R.K. yönetimindeki 10 ALD 182 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 16 ABK 691 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Bozkurt (54) ile 10 ALD 182 plakalı araç sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Sürücü A.U.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.Ç., M.Y. ve B.S.Y. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.