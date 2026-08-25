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Kaynak: İHA

Kaza, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarının sarı yanıp sönen fasılalı modda çalıştığı kavşakta, Tunçbilek istikametinden Moymul Mahallesi yönüne dönmekte olan H.Y.K. idaresindeki 16 AAL 500 plakalı otomobil ile Kütahya istikametinden gelen A.T. yönetimindeki 26 ACU 588 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 26 ACU 588 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü H.Y.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.