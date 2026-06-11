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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. Muhammet Ali Koltka yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve karşı şeride geçti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

Bu sırada karşı yönde seyreden Halil İbrahim Tunç idaresindeki 43 AHA 401 plakalı otomobilin sürücüsü, takla atan araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

17 YAŞINDAKİ ALİ KOLTKA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, takla atan otomobilde bulunan 17 yaşındaki Ali Koltka'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler Muhammet Ali Koltka ve Halil İbrahim Tunç ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.