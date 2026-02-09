"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kütahya'da yapılacak 3 bin 592 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Kentte bugüne kadar TOKİ eliyle 15 bin 919 konutun vatandaşlara teslim edildiği, şehir genelinde toplam yatırım tutarının ise yaklaşık 65,5 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kütahya merkez ve ilçelerinde hayata geçireceği 3 bin 592 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Törende konuşan TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Mehmet Akif Yakar, "Toplu Konut İdaresi olarak vatandaşlarımızın konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerimizin yenilenmesi noktasında yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Millete yakışır, kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın afeti sonrasında 11 ilimizde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin birçok şehrinde tarihimizin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin ve 2022 yılında 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 bin toplu konuta ulaştık, yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları sürmektedir. Kütahya'da güncel rakamla yaklaşık 65,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kütahya'ya yeni konutlar kazandıracağız. Bu proje, devletimizin bugüne kadar ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. İlimizde bu proje kapsamında 49 bin 587 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin; ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projelerini kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ayrıca projelerin içerisinde yaşam kalitesini artıracak ve sosyal ilişkileri geliştirecek sosyal donatıları da inşa edeceğiz. Bu yapılarla aile sağlık merkezleri, gündüz bakım evleri, taziye evleri, fitness salonları ve kafeteryalar gibi alanlar yer alacak, günlük ihtiyaçlara erişim kolaylaşacaktır" dedi.

YILMAZ: BİZ SADECE KONUT DEĞİL, YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise Kütahya'da yürütülen projelerin kapsamına dikkat çekerek, "Anadolu'nun kalbinde binlerce yıllık bir hafızanın tanımı olan Kütahya'mız, ilim, kültür ve sanatın yüzyıllar boyunca kök saldığı kadim şehirlerimizdendir. TOKİ eliyle Kütahya'ya bugüne kadar yaklaşık 65,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Toplam 15 bin 919 konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi, 2 bin 509 konutun yapımı ise devam etmektedir.

TOKİ yatırımları yalnızca konutlarla sınırlı değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinasyonunda ticari ünitelerden köy evlerine, camilerden millet bahçelerine, eğitim ve sağlık tesislerine kadar geniş kapsamlı bir yatırım anlayışı yürütülmektedir.

Yüzyılın konut projesi kapsamında Kütahya'da yapılacak 3 bin 592 konutun kura çekimini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu konutların bin 221'i merkez ilçede, 200'ü Altıntaş'ta, 96'sı Aslanapa'da, 70'i Çavdarhisar'da, 117'si Domaniç'te, 47'si Dumlupınar'da, 96'sı Emet'te, 341'i Gediz'de, 63'ü Hisarcık'ta, 70'i Pazarlar'da, 485'i Simav'da, 70'i Şaphane'de ve 716'sı Tavşanlı'da hayata geçirilecektir. Biz yalnızca binalar inşa etmiyoruz; mahalle kültürünü güçlendiren, komşuluğu yaşatan ve sosyal donatılarıyla hayatı kolaylaştıran yeni yaşam alanları kuruyoruz. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz" diye konuştu.

VALİ IŞIN: BU HİZMETLER SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ BİR SONUCUDUR

Kütahya Valisi Musa Işın da konuşmasında sosyal devlet vurgusu yaparak, "Kütahya'mızda gerçekten güzel hizmetler yapılıyor. Bugün ise çok önemli bir hizmet için bir aradayız. Üç yıl içerisinde deprem bölgesinde 457 bin konut tamamlandı. Bu büyüklükte bir afetten sonra bu hızda bir çalışmayı gerçekleştirebilen çok az devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir sosyal devlet anlayışına sahiptir. Eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsizdir. Aç ve açıkta kalan vatandaşımız olmaması için devletimizin tüm kurumları seferberdir. Son 23 yıl içerisinde Türkiye yeniden inşa ve ihya edilmiştir. Kütahya'da kamu kurumları, okullar ve altyapı büyük ölçüde yenilenmiştir. Sosyal konut projeleriyle de vatandaşlarımızın uygun şartlarda ev sahibi olması sağlanmaktadır. Herkes ev sahibi oluncaya kadar bu hizmetler devam edecektir" ifadelerini kullandı.

KONUTLAR MERKEZ VE İLÇELERDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Kura çekimiyle birlikte belirlenen hak sahiplerinin, projelerin tamamlanmasının ardından merkez ve ilçelerde inşa edilecek konutlara kavuşacağı bildirildi.

Projelerin sosyal donatı alanlarıyla birlikte Kütahya'ya yeni ve planlı yaşam alanları kazandırması hedefleniyor.