Kütahya’da sanatın ustaları buluştu: "Dünyanın neresine giderseniz gidin Kütahya demek..."

Programda konuşan Vali Musa Işın, sanatın herkese nasip olmayan özel bir yetenek olduğunu belirterek, çini sanatçılarının Kütahya için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kütahya çinisinin şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Işın, "Çini sanatı Kütahya'nın kimliğini oluşturan en önemli değerlerden biridir. Kütahya denildiğinde insanların aklına çini ve seramik gelmektedir. Bu sanat sayesinde şehrimizin adı ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde bilinmektedir" dedi.