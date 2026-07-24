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Kaynak: İHA

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Yenice Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 43 EA 929 plakalı otomobil ile motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet, yol kenarından çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.