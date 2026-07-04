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Kaynak: İHA

Yangın, 30 Ağustos Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılmaya başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı noktanın araç girişine kapalı ve ulaşımı güç bir bölgede bulunması nedeniyle ekipler müdahalede zorluk yaşadı. İtfaiye ve orman ekiplerine ait araçlar yangın bölgesine ulaşamayınca, ekipler ormanlık alanın giriş kısmından yangın noktasına kadar uzun mesafeli hortum hattı kurdu.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması ve müdahalenin gecikme ihtimaline karşı yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Helikopter tarafından yaklaşık 20 ton su bırakılarak alevlerin ilerleyişi durduruldu. Havadan yapılan müdahalenin ardından karadan çalışan ekipler de yangına yoğun şekilde müdahale etti.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaklaşık bir hektar büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.