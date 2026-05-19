Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kardeş yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu öğrenildi.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ışıklı kavşak yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi’nden ilerleyerek Mükerrem Sarol Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen H.A. yönetimindeki 43 UP 483 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 43 LS 146 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KARDEŞ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, 15 yaşındaki sürücü F.N.M. ile arkasında bulunan 11 yaşındaki kardeşi Ö.F.M. yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kardeş ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KASK OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kask takmasının olası ağır yaralanmanın önüne geçtiği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.