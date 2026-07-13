Kaynak: İHA

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Doğal Taşların Gizemli Dünyası" adlı etkinlik, çocukların yoğun katılımı ve büyük merakıyla ge

Bilimsel sunumların uygulamalı atölyelerle birleştiği programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

Etkinlikten öne çıkan renkli detaylar ve amaçları şöyle sıralandı:



UNESCO MERKEZİNDE BİLİMSEL BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Eğitici program, şehrin kültürel kalbi niteliğindeki Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde hayata geçirildi. Atölye çalışmalarında çocuklara; doğal taşların milyonlarca yıllık oluşum süreçleri, kendilerine has fiziksel özellikleri ve günlük hayattaki kullanım alanları görsel materyaller eşliğinde anlatıldı. Sunumların ardından masalara serilen çeşit çeşit mineralleri ve jeolojik taş örneklerini büyüteçlerle inceleyen çocuklar, adeta küçük birer bilim insanı gibi keşif yapmanın tadını çıkardı.

BAŞKAN EYÜP KAHVECİ: "MERAK DUYGUSUNU BESLEYEN İŞLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Organizasyonu yerinde takip eden ve atölye masalarını tek tek gezerek çocuklarla sohbet eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu tarz projelerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Çocukları araştırmaya, sorgulamaya ve bilime yönlendiren etkinliklerin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Başkan Kahveci, organizasyonda emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

AİLELER DE ÖĞRENME SÜRECİNE DAHİL OLDU

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarını merkeze getiren Kütahya aileler, çocuklarının yapılarak ve yaşanarak öğrenme süreçlerini yakından izledi. Hem teorik bilgilerin verildiği hem de el becerilerinin desteklendiği interaktif etkinlik sayesinde minikler, doğanın derinliklerindeki elementleri tanırken hafızalarında yer edecek keyifli bir gün geçirdi. Yetkililer, çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinliklerin farklı konseptlerle yaz dönemi boyunca devam edeceğini müjdeledi.