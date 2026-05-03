Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan yağış, özellikle kentin yüksek rakımlı noktalarında ve Radar bölgesi civarında etkili oldu. Kısa sürede yolları ve doğayı kaplayan kar, ulaşımda aksamalara neden olurken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Baharın gelişiyle çiçek açan meyve ağaçlarının kar altında kalması ise kartpostallık manzaranın ardındaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

ÜRETİCİNİN GÖZÜ TERMOMETREDE

Özellikle elma, erik ve badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde yakalandığı bu yağış, zirai don riskini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin çiçeklerin "yanmasına" ve ciddi rekolte kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ZİRAİ DON RİSKİ NEDİR?

Bitkilerin büyüme mevsiminde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle hücrelerindeki suyun donması ve dokularının zarar görmesi durumudur. Özellikle çiçeklenme dönemindeki ağaçlar bu duruma karşı oldukça hassastır.

Bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip eden üreticilerden Mehmet Akıncı, mevsim normallerinin dışındaki bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Şu an ağaçlarımız çiçek aşamasında, normalde tomurcuk döneminde olması gerekiyordu. Eğer hava sıcaklığı eksi 4-5 derecelere kadar gerilemezse büyük bir zarar görmemeyi umuyoruz. Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşamıştık; bu yıl hem bereket bekliyoruz hem de meyvelerimizin zarar görmemesini temenni ediyoruz."

Kütahya genelinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, çiftçiler gece saatlerinde oluşabilecek don olayına karşı teyakkuza geçti.