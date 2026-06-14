Kütahya’da kültür buluşması: İpek koza sanatı ve "Mor Cepken" geleneği sergilendi

"Anadolu’da annelerin kızlarının çeyizine koyduğu Mor Cepken, kadının yaşadığı sıkıntıları topluma sessizce ilan etmesini sağlayan tarihi bir dayanışma sembolüdür. Evinde mutsuz olan, eşinden ilgi görmeyen ya da şiddete maruz kalan kadın bu cepkeni giyip köy meydanına çıkardı. Meydanda bu kıyafeti gören herkes kadının bir derdi olduğunu anlardı. Devreye giren köy halkı, eşe sosyal yaptırımlar uygular; selamı sabahı keser, onu toplumda yalnızlaştırırdı. Amaç, aile huzurunun yeniden tesis edilmesi ve kadının mağduriyetinin giderilmesiydi."