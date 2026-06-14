Geleneksel değerleri modern dokunuşlarla geleceğe taşımayı hedefleyen ipek koza sanatçısı Nuray Taşkıran, Kütahya'da düzenlenen Germiyan Festivali kapsamında özel bir sergiye imza attı. Sanatçı, kültürel mirası yaşatmak amacıyla ipek kozasından ürettiği takı, dekoratif obje ve aksesuarları ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Kütahya’da kültür buluşması: İpek koza sanatı ve "Mor Cepken" geleneği sergilendi
Kahramanmaraşlı ipek koza sanatçısı Nuray Taşkıran, Kütahya Germiyan Festivali’nde açtığı sergiyle unutulmaya yüz tutan ipek koza sanatını tanıttı. Yoğun ilgi gören sergide, Anadolu kadınının geçmişteki hak arama sembolü olan "Mor Cepken" geleneği modern tasarımlarla yeniden hayat buldu.Kaynak: İHA
Festival stantlarında sergilenen ipek kozasından yapılmış broşlar, kolyeler, teraryumlar, duvar tabloları ile gelin ve nişan çiçekleri estetik görünümleriyle dikkat çekti. Ziyaretçilere ürünlerin yapım aşamalarını anlatan Taşkıran, her bir eserin taşıdığı kültürel anlamı ve hikâyeyi de paylaştı.
Serginin en çok ilgi gören ve derin anlamlar barındıran bölümü ise "Mor Cepken" temalı broşlar oldu. Bu geleneğin Anadolu'da kadının uğradığı haksızlıkları ve yaşadığı sorunları topluma duyurmasında çok güçlü bir iletişim aracı olduğunu belirten Nuray Taşkıran, geleneğin detaylarını şu sözlerle aktardı:
"Anadolu’da annelerin kızlarının çeyizine koyduğu Mor Cepken, kadının yaşadığı sıkıntıları topluma sessizce ilan etmesini sağlayan tarihi bir dayanışma sembolüdür. Evinde mutsuz olan, eşinden ilgi görmeyen ya da şiddete maruz kalan kadın bu cepkeni giyip köy meydanına çıkardı. Meydanda bu kıyafeti gören herkes kadının bir derdi olduğunu anlardı. Devreye giren köy halkı, eşe sosyal yaptırımlar uygular; selamı sabahı keser, onu toplumda yalnızlaştırırdı. Amaç, aile huzurunun yeniden tesis edilmesi ve kadının mağduriyetinin giderilmesiydi."
Taşkıran, kadının cepkeni üzerindeki çıkarmasının sorunların çözüldüğü ve evliliğin sürdüğü anlamına geldiğini, çıkarmamasının ise boşanma işareti olduğunu vurgulayarak, "Atalarımız bir rengin gücüyle toplumsal duyarlılığı ve kadın haklarına verilen değeri en güzel şekilde ortaya koymuştur" dedi.
Bu anlamlı mirastan ilham alarak ipek kumaş ile ipek kozasını birleştiren Taşkıran, tasarımlarıyla geçmiş ve bugün arasında bir köprü kurduğunu ifade etti. İpek kozasının geleneksel olarak tekstilde kullanıldığını hatırlatan sanatçı, kullanım alanını genişlettiğini belirterek şunları söyledi:
"İpek kozasını sadece kumaş üretiminde değil; takılarda, tablolarda, teraryumlarda ve nişan organizasyon ürünlerinde değerlendiriyoruz. Günlük hediyelik eşyalarla entegre ederek hem bu sanatı yaşatıyor hem de doğaya zarar vermeyen organik ürünlerin kullanımını teşvik ediyoruz."
Son dönemde ipek kozasından yapılan tasarımlara ilginin arttığını belirten Taşkıran, ziyaretçilerin malzemeyi ilk gördüklerinde şaşırdıklarını, ancak arkasındaki hikâyeyi öğrenince hayran kaldıklarını dile getirdi. Germiyan Festivali gibi etkinliklerin geleneksel el sanatlarını yeni nesillere aktarmada kritik bir rol oynadığını ekleyen sanatçı, kültürel değerleri ve toplumsal mesajları sanatı aracılığıyla tanıtmaya devam edeceğini belirtti.