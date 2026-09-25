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Kaynak: İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların satmak için doğradığı elmaları kurutmak amacıyla kaldırımları kullanması, ilçede ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İlçe genelindeki cadde ve sokaklarda, her yıl olduğu gibi kurutulmak üzere hazırlanan elmalar kaldırımların belirli bölümlerine serildi. Bu nedenle bazı kaldırımlar elma kurutma alanına dönüşürken ortaya dikkat çekici manzaralar çıktı.

Kaldırımların yayaların geçişi için ayrılmış alanlar olması nedeniyle elma kurutma işleminin yaya kullanımını da etkileyebildiği belirtildi.