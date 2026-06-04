İki gün sürecek fuar, öğrenciler, eğitim kurumları ve iş dünyasını aynı platformda buluşturdu.

Fuarın açılışı öncesinde meslek lisesi öğrencileri tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Laleli Camii önünden başlayan yürüyüş, ellerinde pankartlar taşıyan öğrencilerin katılımıyla Zafer Meydanı’nda sona erdi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yürüyüş, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Kütahya’da gerçekleştirilen organizasyonun eğitim ile sektör iş birliğinin güçlendirilmesi açısından örnek teşkil ettiğini söyledi. Demirli, "Bugün burada eğitimin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı ve eğitim-sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği önemli bir organizasyondayız. Paydaşlarımız, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin milli kalkınma hamlesine katkı sunmak amacıyla bir araya gelmiş durumda. Bu buluşmalar, mesleki ve teknik eğitim politikalarımızı belirlerken bizlere önemli veriler sunuyor ve uygulamaların sahadaki karşılığını görmemize imkan tanıyor" dedi.

Mesleki eğitim alanında sektörün ihtiyaçlarını merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Demirli, Bakanlık olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan modeller geliştirdiklerini belirtti. Demirli, "Meslek liselerimiz başta olmak üzere birçok alanda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen, çağın gerekliliklerini karşılayan ve öğrencilerimizin gelişimini destekleyen eğitim modelleri oluşturuyoruz. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını da son dönemde çeşitli alanlarda görmeye başladık" diye konuştu.



"Nitelikli iş gücünü ihtiyaç var"

Kütahya Valisi Musa Işın ise kentte sanayi yatırımlarının her geçen gün arttığını, buna karşı yatırımcıların en önemli sorunlarından birinin nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kütahya’nın başta imalat sanayi olmak üzere birçok sektörde üretim gücüyle öne çıktığını belirten Vali Işın, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının sıklıkla işçi bulma konusunda endişelerini dile getirdiklerini ifade etti. Işın, "İstanbul, İzmir ve farklı illerden gelen yatırımcılar bizimle yaptıkları görüşmelerde, yatırım yapmak istediklerini ancak nitelikli iş gücü bulma konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarını sordular. Bu sorunun çözümünün mesleki eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle kapsamlı çalışmalar yürüttük. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’i de ziyaret ederek Kütahya’daki ihtiyaçları ve hedeflerimizi paylaştık" dedi.



"7 bin öğrencimizin 4 binden fazlası meslek liselerine kayıt yaptırdı"

Meslek liselerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını kaydeden Vali Işın, iki yıl önce kentteki lise öğrencileri içerisinde meslek liselerinin oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Bu oranı artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Işın, "İş dünyamızın talepleri doğrultusunda meslek liselerimize daha fazla ağırlık verdik. Nitelikli insan kaynağı yetiştirme noktasında meslek liselerimizin çok önemli bir rolü bulunuyor. Bu yıl ortaokuldan mezun olan yaklaşık 7 bin öğrencimizin 4 binden fazlası meslek liselerine kayıt yaptırdı. Bu da yaklaşık yüzde 60’lık bir orana karşılık geliyor. Bu tablo bizim için son derece sevindirici" ifadelerini kullandı.

KİKAF/METEF kapsamında öğrenciler, işverenler ve eğitim kurumları iki gün boyunca bir araya gelerek kariyer imkanları, staj fırsatları ve mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi alma fırsatı bulacak. Fuarda çeşitli sektörlerden firmalar stant açarken, meslek liseleri de uygulamalı eğitim çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.