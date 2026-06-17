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Kaynak: İHA

Kütahya genelinde iç sularda uygulanan genel av yasağı döneminin tamamlanmasıyla birlikte, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik saha kontrolleri hız kazandı.

Bu kapsamda Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yasal ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu esaslarına dayanarak geniş çaplı denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen resmi kontroller esnasında bölgedeki balıkçılara, avlanma sırasında uyulması zorunlu olan günlük av limitleri ile yakalanabilecek asgari balık boyu ölçüleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde su ürünleri kaynaklarının zarar görmeden geleceğe aktarılması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için kurallara uyulmasının taşıdığı büyük öneme dikkat çekildi.