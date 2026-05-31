Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, gelincik ve papatyaların bir araya geldiği yol kenarındaki tarla, görenlere adeta bir doğa şöleni sunuyor. Baharın tüm renklerini yansıtan doğal güzellik, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve çevre sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

BOŞ TARLA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nden 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarına uzanan güzergâh üzerinde, yol kenarında bulunan yaklaşık 2 dönümlük ekilmemiş tarlada açan çiçekler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, bu eşsiz manzara karşısında durarak fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor.

"HARİKA BİR RENK CÜMBÜŞÜ ÇIKMIŞ"

Yoldan geçerken arkadaşıyla birlikte bu doğal güzelliği fark eden Okul Müdürü Pelin Solak, doğa aşığı bir insan olarak manzaradan çok etkilendiğini dile getirdi. Alanı herkesin görmesi gerektiğini belirten Solak, şu ifadeleri kullandı:

", "Gelincik tarlasına fotoğraf çekilmek için girdiğimizde gerçekten kırmızının güzelliği ile papatyaların beyazlığı birleşince ortaya çok güzel bir renk cümbüşü çıkmış. Harika fotoğraflar çektik. Herkese tavsiye ederim."