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Kaynak: DHA

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle eritme kazanında meydana gelen patlamada, vücudunda yanıklar oluşan R.T. (42) ağır yaralandı.

Y.G. (40) ve M.Y. (46) de dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.T., Y.G. ve M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan R.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.