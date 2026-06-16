Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle eritme kazanında meydana gelen patlamada, vücudunda yanıklar oluşan R.T. (42) ağır yaralandı.

Kütahya’da fabrikada eritme kazanı patladı: Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - Resim : 1

Y.G. (40) ve M.Y. (46) de dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.T., Y.G. ve M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kütahya’da fabrikada eritme kazanı patladı: Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - Resim : 2

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan R.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya’da fabrikada eritme kazanı patladı: Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - Resim : 3