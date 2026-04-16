Kütahya’nın Simav ilçesi ve çevresinde son bir yılda yaşanan yoğun sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgede 19 Nisan’dan bu yana yaklaşık 5 bin 500 depremin meydana geldiğini açıkladı.

Özburan, 11 Nisan’da gerçekleşen 4,8 büyüklüğündeki depremin, geçmişte 7’nin üzerinde büyüklükte sarsıntılar üreten Simav, Emet-Gediz ve Naşa fay zonlarının kesişim alanında oluştuğunu belirtti.

“DEPREM FIRTINASI” UYARISI

Bölgedeki hareketliliğin olağan dışı seviyede olduğuna dikkat çeken Özburan, şunları söyledi:

"Simav çevresinde geçen yılın 19 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 5 bin 500 deprem gerçekleşti. Bu yılın 11 Nisan tarihinden bu yana da 260 dolayında deprem meydana geldi. Dolayısıyla olağanın dışı bir deprem etkinliğinden söz ediyoruz. Bu nedenle de bir deprem fırtınası olabileceğini söylüyoruz. Şu anda Simav-Sındırgı bölgesinde olan depremlerde bir yıl tamamlandı. Ancak magma sokulumundan kaynaklı sistem henüz sönümlenmedi ve aktif olarak devam ediyor."

Depremlerin yüzeye yakın ve sığ olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiği vurgulandı.

“BÖLGE HENÜZ SÖNÜMLENMİŞ DEĞİL”

11 Nisan’daki depremin ardından sarsıntıların sürebileceğini ifade eden Özburan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bölgede bu kökenden kaynaklanan daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Yani 5-5,5 dolayında maksimuma ulaşan depremler söz konusu oldu ve bu dolayda gelişecek depremler olabilir ki 4,8 de bunun göstergesi oldu. Yani bölge henüz sönümlenmiş değil. Bu minvalde devam ediyor görünüyor. Yakın gelecekte, yani bu periyoda biraz dikkat etmek lazım."

Özburan, bölgedeki sismik hareketlerin yakından izlenmesi ve saha çalışmalarının artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

EGE BÖLGESİ’NDE İNCE YER KABUĞU ETKİSİ

Simav ve Sındırgı’nın, Ege Bölgesi’nde yer kabuğunun en ince olduğu alanlar arasında bulunduğunu belirten Özburan, magmatik hareketliliğin bu nedenle daha etkili olduğunu ifade etti. Bölgedeki kabuk yapısının, yerin derinliklerinden gelen magmanın yüzeye doğru baskı oluşturmasına neden olduğu kaydedildi.