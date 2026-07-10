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Kaynak: İHA

Bronkoskopi işlemi sırasında ultrason görüntüleme olanağı sunan EBUS, akciğer çevresindeki lenf bezleri ile şüpheli dokuların ayrıntılı şekilde incelenmesine imkan sağlıyor. Cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan iğne biyopsisi alınabilmesine olanak tanıyan bu yöntem, özellikle akciğer kanseri şüphesi bulunan hastalarda tanı ve evreleme sürecini hızlandırarak tedavi planlamasına önemli katkı sunuyor.

Prof. Dr. Ümran Erbay, EBUS’un hem hastalar hem de hekimler açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Erbay, “EBUS sayesinde birçok hastamızda cerrahi işleme gerek kalmadan tanı koyabiliyoruz. Bu uygulama hasta konforunu artırırken tanı sürecini de önemli ölçüde kısaltıyor. Özellikle mediastinal lenf bezlerinin değerlendirilmesinde oldukça güvenilir sonuçlar elde ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ilk EBUS işlemleri, Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya’nın desteğiyle dört hastaya başarıyla uygulandı.

Yeni teknolojinin hizmete alınmasıyla birlikte, daha önce ileri tetkik ve tanı amacıyla farklı illere sevk edilen hastalar artık bu hizmetten Kütahya’da yararlanabilecek.