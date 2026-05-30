Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman B. yönetimindeki 43 RK 157 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında faaliyet gösteren bir işletmenin duvarına şiddetle çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tamamen hurda yığınına dönerken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslara alınarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.