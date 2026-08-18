Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Aslanapa’nın Ortaca köyünde çilek ve biber üretimi gerçekleştiren çiftçiyi ziyaret ederek tarladaki çalışmaları inceledi.

Ziyaret kapsamında çilek ve biber üretimindeki uygulamalar, yetiştirme aşamaları, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ile verimliliğin artırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ertan Keleş, saha ziyaretleriyle üreticilerin çalışmalarını yerinde takip ettiklerini, talep ve beklentilerini dinlediklerini, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.