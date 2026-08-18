Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Aslanapa’nın Ortaca köyünde çilek ve biber üretimi gerçekleştiren çiftçiyi ziyaret ederek tarladaki çalışmaları inceledi.

Kütahya’da çilek ve biber üreticisine ziyaret - Resim : 1

Ziyaret kapsamında çilek ve biber üretimindeki uygulamalar, yetiştirme aşamaları, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ile verimliliğin artırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Siyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyorSiyah Elmas'ın kilosu servet değerinde: Türkiye'de yetişiyor: Bulan zengin oluyorGündem

Ertan Keleş, saha ziyaretleriyle üreticilerin çalışmalarını yerinde takip ettiklerini, talep ve beklentilerini dinlediklerini, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.