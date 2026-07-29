Kütahya’nın Emet ilçe merkezi TOKİ konutlarına yakın alandaki otluk alanda yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplere Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, müdahale aracı ve Hisarcık itfaiyesi de destek verdi.

Kütahya’da çıkan 2 yangın kontrol altına alındı: 1 itfaiye eri tedavi altında - Resim : 1

1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, ambulansla götürüldüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kütahya’da çıkan 2 yangın kontrol altına alındı: 1 itfaiye eri tedavi altında - Resim : 2

YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yağcık köyü Çay mevkiinde tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına; Emet, Hisarcık, Çavdarhisar belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ise helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü. İki yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.