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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan arazi yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde şehir stadı ile 3. TOKİ Konutları yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İlk müdahaleyi Emet Belediyesi itfaiye ekipleri yaparken, alevlerin büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Emet Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile Hisarcık Belediyesi'nden gönderilen 1 arazöz de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yürütülürken, yükselen alevler ve yoğun duman çevrede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen Emet Belediyesi itfaiye eri M.Ö. ise tedbir amaçlı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen itfaiye eri taburcu edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.