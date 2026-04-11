Olay, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şüpheli görülen 34 FYM 892 plakalı otomobil durdurularak arandı.

Araçta yapılan detaylı incelemede, sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içinde el bombası bulundu. Bunun üzerine araçta bulunan İ.E. ve A.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA’DA SALDIRI PLANI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin, suç örgütü “Daltonlar” ile bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.