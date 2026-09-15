Kaynak: İHA

Kütahya'da rebap yapımını sürdüren tek usta olan 69 yaşındaki Ahmet Bitirim, Türk musikisinin geleneksel sazlarından biri olan rebabı 60 yıldır büyük bir tutkuyla imal ediyor ve çalıyor. Tarihi Farabi'ye kadar uzanan ve geleneksel anlatımlarda menkıbelere konu olan rebap, Bitirim'in atölyesinde aslına uygun biçimde hayat bulmaya devam ediyor.

Çocuk yaşta merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu ile tanışarak bu sanata adım attığını belirten Bitirim, 1967'den beri aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla enstrümanı müzisyenlerle buluşturuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ VE ÖZEL BALIK DERİSİNDEN GÖVDE

Rebabın yapımında tamamen doğadan elde edilen malzemelerin kullanıldığını anlatan Ahmet Bitirim, sazın gövdesinde Hindistan cevizi kabuğunun tercih edildiğini ifade etti. Meyvesi boşaltılan kabuğun ön kısmına özel bir deri gerildiğini vurgulayan Usta Bitirim, ses kalitesini doğrudan etkileyen bu malzemenin Hazar Denizi'nde yaşayan özel bir balık türüne ait deriden oluştuğunu ve en iyi neticeyi bu geleneksel yöntemin verdiğini dile getirdi.

TELLER VE YAY AT KILINDAN İMAL EDİLİYOR

Rebabı diğer telli çalgılardan ayıran en temel unsurun çalma tekniği ve malzeme yapısı olduğunu aktaran Bitirim, sazın tellerinde ve yayında at kılı kullanıldığını belirtti. Bir rebapta yaklaşık 20-25 tel, yayında ise 80 ile 100 arasında kıl yer aldığını ifade eden usta sanatçı; sürtünmeyi kuvvetlendirmek, telleri birbirine alıştırmak ve net bir ses elde edebilmek adına çam reçinesinden faydalandıklarını kaydetti. Yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda olan ve perdesiz yapısıyla dikkat çeken enstrüman, iki oktavlık bir ses genişliği sunuyor.

ENDÜSTRİYEL MALZEMELERDEN VE CİLADAN UZAK TUTULUYOR

Üretim sürecinde vida, çivi veya civata gibi endüstriyel malzemeleri asla kullanmadığını altını çizerek belirten Ahmet Bitirim, sazın doğallığının ve ham halinin korunması gerektiğine inanıyor. Estetik kaygılarla yapılan boya ve cilanın doğru olmadığını savunan usta isim, geleneksel el işçiliğinin saflığını koruyarak enstrümanın özgün ses karakterini yakaladıklarını vurguladı.

"GENÇLERİN İLGİSİNDEN UMUTLUYUM"

Kütahya'da rebapla ilgilenen ve bu enstrümanı çalan yaklaşık 8-10 kişinin bulunduğunu ancak yapımını üstlenen tek kişinin kendisi olduğunu belirten Ahmet Bitirim, geleneğin devamı için gençlerden umutlu olduğunu söyledi. Geleneksel mirasın yaşatılmasının gençlerin göstereceği ilgiye bağlı olduğunu dile getiren usta sanatçı, Türk sanat ve tasavvuf musikisinin bu nadide çalgısını geleceğe taşımak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.