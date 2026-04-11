Kütahya’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav’da saat 17.31’de yaşanan depremin 4,8 büyüklüğünde ve 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Konuyla alakalı AFAD'dan da ilk açıklama geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde, saat 17.31’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada da "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Depremin üzerinden 11 dakika geçmişken merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.