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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Kütahyaspor deplasmanından 4-0’lık zaferle dönen 52 Orduspor, gözünü Kırklarelispor maçına çevirdi. Şampiyonluk hedefini sürdüren mor-beyazlı kulüp, 11 Ekim Pazar günü 19 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi taraftara “Şimdi sıra Ordu’da” çağrısı yaptı.

KÜTAHYA’DA 4 GOLLE GELEN ZAFER

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 52 Orduspor, Kütahyaspor deplasmanında aldığı farklı galibiyetin ardından yeni haftaya moralli giriyor.

Deplasmanda etkili bir futbol ortaya koyan Ordu temsilcisi, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kulüp, sezonun bundan sonraki bölümünde de şampiyonluk hedefinden, mücadeleden ve inancından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

“BU TAKIMIN HEDEFİ BÜYÜK, BU ŞEHRİN HAYALİ BÜYÜK”

52 Orduspor yönetimi, futbolcu grubu ve teknik heyete duyulan güvenin tam olduğunu belirterek şampiyonluk hedefini bir kez daha ortaya koydu.

Kulübün mesajında, “Bu takımın hedefi büyük, bu şehrin hayali büyük” ifadeleri kullanıldı.

Kütahya deplasmanındaki 4-0’lık galibiyetin ardından şimdi gözler Ordu’da oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.

ŞİMDİ SIRA ORDU’DA!

52 Orduspor, ligin 6. haftasında 11 Ekim Pazar günü saat 17.00’de 19 Eylül Stadyumu’nda Kırklarelispor’u konuk edecek.

Mor-beyazlı kulüp, bu karşılaşmada en büyük güçlerinin yine Orduspor taraftarı olacağını belirterek tribünlerin doldurulmasını istedi.

“BU ŞEHİR İNANIRSA, BU TAKIM BAŞARIR”

Şampiyonluk yolunda şehirle takımın kenetlenmesi gerektiğine dikkat çeken kulüp, taraftara şu mesajı verdi:

“Bu şehir inanırsa, bu takım başarır. Sahada futbolcularımız, kenarda teknik heyetimiz, tribünde ise büyük Orduspor taraftarı olacak. Hep birlikte aynı hedef için mücadele edeceğiz.”

3 PUAN İÇİN, ŞAMPİYONLUK İÇİN, ORDU İÇİN!

52 Orduspor, Kırklarelispor karşılaşmasını şampiyonluk yürüyüşünün önemli adımlarından biri olarak görüyor.

Kulüp, “3 puan için, şampiyonluk için, Ordu için!” diyerek tüm taraftarları 11 Ekim Pazar günü saat 17.00’de 19 Eylül Stadyumu’na davet etti.

Karşılaşmanın biletlerinin ise bugün satışa çıkacağı duyuruldu.

52 Orduspor’un çağrısı net:

“Gelin, tribünleri dolduralım. Gelin, takımımızın yanında olalım. Gelin, şampiyonluk yolunda bu yürüyüşü hep birlikte büyütelim. Haydi Ordu! 19 Eylül’de buluşalım!”