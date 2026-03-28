Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafınca projelendirilen ve İl Özel İdaresinin yüzde 75 hibe desteği sunduğu proje çerçevesinde, 2026 yılı üretim sezonu için tohum dağıtım töreni yapıldı.

Tavşanlı’daki 15 köy ve beldede faaliyet gösteren 114 çiftçiye, toplam 1.860 dekar alanda toprakla buluşturulmak üzere 9 bin 300 kilogram aspir tohumu verildi.

Aspir bitkisinin bölge tarımı için stratejik önemine değinilen törende, bitkinin derine inen kök yapısı sayesinde kuraklığa karşı son derece dayanıklı olduğunun altı çizildi.

Özellikle bölgedeki üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan yaban domuzu zararına karşı, aspir bitkisinin dikenli yapısının doğal bir koruma sağladığı aktarıldı.

Projenin temel hedefinin, atıl kalan ve nadasa bırakılan kıraç arazilerin yeniden üretime kazandırılması olduğu da vurgulandı.

Dağıtılan 9,3 ton tohumun ekilmesiyle birlikte sezon sonunda yaklaşık 186 ton ürün elde edilmesi tahmin ediliyor. Elde edilen hasadın işlenmesiyle yaklaşık 40 ton yüksek kaliteli yemeklik yağ ve biyodizel ham maddesi, geriye kalan 130 ton küspenin ise yüksek protein değeriyle hayvancılık sektöründe yem olarak kullanılması planlanıyor.