Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle sınırları içerisindeki Arslanbey Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Arslanbey Caddesi'nden Sadık Penbe Caddesi istikametine seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 16 BFU 975 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 43 UH 211 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü E.G. yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.G. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza caddesinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.