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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine Uruguay üzerinden sevk edilen ithal besilik büyükbaş hayvanlar, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Yürütülen denetim faaliyetlerinde ithal sığırların genel sağlık muayeneleri gerçekleştirilirken, kulak küpeleri üzerinden kayıt doğrulamaları yapıldı. Yapılan bu titiz incelemelerle bölgedeki hayvan sağlığının güvence altına alınması ve canlı hayvan sirkülasyonunun eksiksiz takip edilmesi hedeflendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri; bölgedeki hayvan varlığını korumak ve güvenli hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak adına sahada yürütülen denetim ve muayene çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.