Kaynak: İHA

Ada Çayı Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personeller Karbasan Köyü’ndeki ekim sahalarını denetledi. Ziraat mühendisleri ve teknik ekipler, ekim alanlarındaki durumu yerinde gözlemleyerek analiz edilmek üzere tarlalardan numuneler topladı.

Arazide yürütülen incelemelerle organik yetiştiricilik standartlarına uyumun test edilmesi; böylece daha nitelikli, güvenli ve devamlılığı olan bir tarımsal yapının teşvik edilmesi amaçlanıyor. İl ve ilçe müdürlüğü yetkilileri, yetiştiriciliğin başlangıcından hasat evresine kadar üreticileri desteklemeyi ve bölgedeki tarımsal faaliyeti ileriye taşımayı sürdüreceklerini belirtti.