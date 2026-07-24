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Kaynak: İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyü mezarlık alanında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait çok sayıda müdahale aracı yönlendirildi.

Adrese kısa sürede varan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, köy sakinleri de su tankerleriyle söndürme faaliyetlerine katıldı. Olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla OEDAŞ ekipleri tarafından bölgenin elektrik akımı geçici olarak kesildi.

Ekipler ile vatandaşların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda alevler, etraftaki alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 100 metrekarelik sahanın ve 10 kabrin yangından etkilendiği belirlendi.

Yangının çıkış kaynağının tespit edilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin sebebinin yürütülen teknik incelemelerin ardından açıklanacağını bildirdi.