Kaynak: İHA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde hareketli ve endişe dolu dakikalar yaşandı. İlçeye bağlı Karaköy yerleşim yerindeki bir evin avlusunda, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Avlu içinde park edilmiş halde duran otomobillerin alev alarak patlaması, yangının boyutunu bir anda büyüterek çevredeki meskenlere sıçramasına yol açtı. Çevre sakinlerinin durumu acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve söndürme personeli sevk edildi.

Olay yerine hızlıca ulaşan Domaniç, Tunçbilek, Tavşanlı ve Çukurca belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, yangına dört bir koldan müdahale etti. Görevlilerin birbiriyle koordineli ve yoğun çalışmaları sayesinde, alevler köyün diğer meskenlerine sirayet etmeden başarılı bir şekilde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde, alevlerin sıçradığı ortak avludaki Dursun Çağlar, Yaşar Fidan ve Metin Ceylan’a ait evlerde kısmi hasar oluştuğu belirlendi. Bunun yanı sıra, Dursun Çağlar ile oğlunun avluda park halinde bulunan 2 aracı tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Olay esnasında herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma vakası kaydedilmezken, yoğun dumandan olumsuz etkilenen bazı köy sakinlerine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince tıbbi müdahalede bulunuldu. Yaşanan bu korkutucu hadisenin kesin çıkış nedeninin saptanabilmesi adına Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı.