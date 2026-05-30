Kaza, Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa Caddesi istikametinden Domaniç-Tavşanlı-İnegöl kara yoluna çıkış yapmakta olan S.U. yönetimindeki 16 BZU 027 plakalı otomobil, o esnada kara yolu üzerinde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 43 ES 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 43 ES 797 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.A.K. ve E.N. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı kavşakta yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.