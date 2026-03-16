Yangın, Sarıot Köyü’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sahibinin Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşadığı öğrenilen evin üst katından yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevre köylerden bile görülen yoğun duman ve alevlere ilk müdahale, köy muhtarlığı tarafından kurulan yangın vanaları ile yapıldı.

Köylüler, ellerindeki imkanlarla yangına anında müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Muhtar: “Yangın vanaları sayesinde diğer evlere sıçramadı”Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar, köy halkının kurduğu yangın vanaları sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini belirterek şunları söyledi:

''Köyümüzün imkanlarıyla yangın vanası kurdurduk. Anında müdahale ettik. Komşularımızdan da Allah razı olsun, anında müdahaleyle söndürdük, çevredeki evlere sıçramadan. Önce duman yükseldi, biz fırın yanıyor zannettik, sonra bir baktık ev yangını bu.''

Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.Yetkililer, kırsal bölgelerde yangın vanası ve benzeri önlemlerin önemine dikkat çekerek, vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya davet etti.