Kütahya’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav’da saat 17.31’de yaşanan depremin 4,8 büyüklüğünde ve 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,9 büyüklüğünde ve 5,4 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından Baturhan Öğüt’ten sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Öğüt, “Kütahya Simav’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu noktada 6,5 büyüklüğünde deprem olma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.
