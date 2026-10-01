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Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Kuşadasıspor, bugün Teknik Direktör Osman Aktar nezaretinde ilk antrenmanını gerçekleştirerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Kuşadasıspor’da futbolcular, ilk antrenmanda teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda çalıştı.

AKTAR: “KADROMUZU GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Teknik Direktör Osman Aktar, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Aktar, “Kadromuzu her geçen gün daha da güçlendirmek adına yöneticilerimiz, imkânlarımız ölçüsünde titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de teknik heyet olarak mevcut oyuncularımızı en iyi şekilde sezona hazırlamak için çalışacağız. Kuşadasıspor’un formasına yakışır, sahada mücadele eden ve son ana kadar pes etmeyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz belli. Bunun için çok çalışacağız.” dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek olan Kuşadasıspor’da önümüzdeki günlerde kadroya yeni isimlerin katılması bekleniyor.