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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Kuşadasıspor, ilk hazırlık maçında ortaya koyduğu futbolla gelecek adına umut verdi.

Kuşadasıspor, Söke Şehir Stadı’nda Söke Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Osman Aktar, hazırlık maçında tüm futbolcularına forma şansı vererek kadroyu yakından değerlendirme fırsatı buldu. Kuşadasıspor’un istekli oyunu, mücadele gücü ve futbolcuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Osman Aktar maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “İlk hazırlık maçımızda futbolcularımızın sahadaki isteği ve performansı bizi memnun etti. Eksiklerimizi görme açısından faydalı bir karşılaşma oldu. Sezon başlayana kadar çalışmalarımızı sürdürerek daha hazır bir Kuşadasıspor oluşturacağız” dedi.

Kuşadasıspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürecek.