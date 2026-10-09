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Kaynak: Haber Merkezi

Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Kuşadasıspor, Aydın Serçeköy deplasmanında oynadığı hazırlık maçında Çine Madranspor ile 1-1 berabere kaldı.

2026-2027 sezonunda Aydın Süper Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Osman Aktar yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip, bugün Aydın Serçeköy Stadı'nda Çine Madranspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

ÇİNE’DE DOSTLUK KAZANDI

Her iki takımın da yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek ve oyuncularının son durumunu değerlendirmek amacıyla çıktığı karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelede kazanan çıkmazken, sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve centilmenlik ön plana çıktı.

OSMAN AKTAR YÖNETİMİNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Kuşadasıspor, Teknik Direktör Osman Aktar yönetiminde hazırlık maçlarıyla takımın uyumunu ve maç kondisyonunu geliştirmeyi amaçlıyor.

Siyah-beyazlı ekip, lig öncesinde oynadığı karşılaşmalarla eksiklerini gidererek sezona en iyi şekilde başlamayı hedefliyor.

Kuşadasıspor'da hedef, güçlü bir takım oluşturarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve siyah-beyazlı camiaya yeniden başarı sevinci yaşatmak.