Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Mardin’in Nusaybin ilçesinden gelen 38 çocuğu bu yıl da ağırladı. Yaz okulu öğrencileri, kendileri için hazırlanan program kapsamında Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Ömer Günel döneminde kardeşlik, dayanışma ve çocuk odaklı sosyal projelere önem veren Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri bu yıl 9’uncu kez kentte misafir etti. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak eşliğinde Kuşadası’na gelen 7-14 yaş arasındaki 38 öğrenci, Kuşadası Belediyesini ziyaret etti. Minik konuklar, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Başkan Vekili Çağlayan Erdem, "9 yıl önce Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sosyal belediyecilik vizyonu ile başlattığımız bu projede, Şehmus Ak’ın özverili çalışmalarıyla yüzlerce çocuğumuzu Kuşadası’nda ağırladık. Önümüzdeki yıllarda da birçok çocuğumuzu bu ve benzeri projelerle sevindirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Çağlayan Erdem tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, öğrenciler de gördükleri misafirperverlikten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Kuşadası Belediyesinin kendilerine gösterdiği ilgi ve samimi ev sahipliği için teşekkür eden çocuklar, kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Proje Koordinatörü Şeymus Ak ise "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl geleneksel olarak temmuz ayında Kuşadası’na geliyoruz. Kuşadası Belediyesinin misafiri oluyor; hem tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz hem de belediye başkanımızı görüyoruz. Kuşadası Belediyesine ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kuşadası Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı buluşmalarla farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.