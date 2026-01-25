Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait Eğitim ve Dinlenme Kampı, ihale ile satıldı. Denize sıfır konumdaki 46 bin metrekarelik alan, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 1 milyar 648 milyon 600 bin TL'ye satın alındı.

Düşük maaşları ile yoksulluğun pençesindeki emeklilerin yararlandığı uygun fiyatlı tatil imkanı da ellerinden alındı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre satış işlemi, Cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında yapıldı. Ağustos 2025'te düzenlenen ihalede en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat, kampın bulunduğu 455 ada 2, 3 ve 4 parselleri kapsayan alanı devraldı.

Kamp, uzun yıllardır memur ve emeklilere yılda bir hafta süreyle uygun fiyatlı tatil imkanı sunuyordu.

İHALE SÜRECİ TEPKİ TOPLADI

İhale emekli dernekleri ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Emekliler, düşük maaşlarla geçinmeye çalışırken bu tür kamu tesislerinin özelleştirilmesinin sosyal adaleti zedelediğini savundu.

Öte yandan aynı dönemde Didim'deki bazı parseller de toplam 633 milyon 500 bin TL'ye el değiştirdi.

Çimstone İnşaat'ın kampı nasıl değerlendireceği henüz netleşmezken denize sıfır konum nedeniyle lüks otel veya rezidans projesi ihtimali de konuşulanlar arasında.